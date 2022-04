Wszystkie laureatki i wszystkich laureatów 13. edycji Bizneswoman Roku w kategoriach otwartych i zamkniętych poznamy 13 maja podczas gali podsumowującej. W ciągu 13 lat istnienia konkursu nagrodzono już 121 przedsiębiorczyń, zarówno z małych jak i dużych międzynarodowych firm, oraz liderki i liderów reprezentujących 27 organizacji. Historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, a przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju.

W tej edycji konkursu Bizneswoman Roku dodano nową kategorię - „Organizacja dostępna osobom ze szczególnymi potrzebami”. W niej nagradzane są organizacje oraz liderki aktywnie zaangażowane i realizujące działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodnych.





FINALISTKI XIII EDYCJI KONKURSU BIZNESWOMAN ROKU

Kategoria: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln zł

Maja Bohosiewicz-Kwaśniewska – CEO marki odzieżowej LeCollet. Firma rozpoczęła działalność wiosną 2018 r. Tworzy zrównoważoną modę, stawia na certyfikowane i naturalne materiały oraz szycie w lokalnych szwalniach. Podejmuje również działania neutralizujące powstały przy produkcji ślad węglowy.

Ola Budzyńska – znana także jako Pani Swojego Czasu. Od 8 lat konsekwentnie buduje swoją markę, edukując Polki w zakresie efektywnego zarządzania czasem oraz sprzedając produkty ułatwiające planowanie. Dzięki determinacji, kreatywności i osobistemu zaangażowaniu zbudowała wokół swojej marki ogromną i zaangażowaną społeczność.

Klaudia Śmieja-Rostworowska – CEO MADANTS, jednego z liderów rynku audiowizualnego w Polsce i Europie. Firma specjalizuje się w produkcji treści filmowych ambitnych i artystycznych, mających potencjał festiwalowy i dystrybucyjny. Od momentu powstania w 2019 r. realizuje działalność opartą na wymianie kulturowej twórców między krajami na całym świecie. Dotychczasowe koprodukcje obejmują m.in. Islandię, Wielką Brytanię, Portugalię, USA, Chile, Kazachstan, Niemcy, Francję, Grecję, Nową Zelandię czy Ukrainę.

Kategoria: Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln zł

Urszula Janusz – założycielka firmy Słodki Stół. Od ponad 6 lat zajmuje się organizacją słodkich stołów na wszelkiego rodzaju imprezach i prowadzi cukiernię Urszi Cakes, którą nazywa swoją „wisienką na torcie” po latach ciężkiej pracy wyłącznie na zamówienie. Jest autorką słodkich e-booków, które sprzedają się w tysiącach egzemplarzy. Prowadzi także szkolenia z szeroko pojętego cukiernictwa, w których uczestniczą osoby z całego świata.

Paulina Pastuszak - hobby, jakim była dla niej stylizacja paznokci, stopniowo przerodziło się w sposób na życie i świetnie prosperujący biznes. Oferuje usługi szkoleniowe, wydaje książki i tworzy podcasty. Jest światowej sławy edukatorką - jedną z nielicznych instruktorek na świecie prowadzących szkolenia na 5 kontynentach. Nawet w tak trudnych dla jej branży czasach pandemii podwoiła przychody swojej firmy.

Marta Wilczek - właścicielka MALU, rodzinnej manufaktury z Krakowa zajmującej się produkcją woskowijek - ekoalternatywy dla folii spożywczej i aluminiowej. Te naturalne opakowania wielkokrotnego użytku mają również właściwości antybakteryjne, zapewniające dłuższą świeżość przechowywanego jedzenia.

Kategoria: Start-up Roku

Karolina Borner – Prezeska Zarządu firmy Vocaly Pro, która stworzyła mobilną aplikację do treningu głosu opartą na sztucznej inteligencji, mającą zastosowanie w nauce śpiewu, logopedii, foniatrii i psychologii głosu. Wirtualny asystent Vocaly dopasowuje odpowiedni dla użytkownika zestaw ćwiczeń, kontroluje, czy są wykonywane prawidłowo, i motywuje do systematyczności.

Anna Drzewiecka – CMO firmy Vertigo Farms, oferującej czyste ekstrakty roślinne, stanowiące ważny składnik naturalnych kosmetyków, suplementów diety oraz żywności specjalistycznej. Firma jest w stanie pozyskiwać je przez cały rok z roślin uprawianych w zamkniętych i kontrolowanych warunkach na swojej wertykalnej farmie. Nie stosuje środków ochrony roślin oraz oszczędza wodę nawet o 80 proc. w porównaniu do tradycyjnego rolnictwa.

Agata Szczeszak – CEO firmy Lumekko, zajmującej się projektowaniem oraz produkcją zabezpieczeń świetlnych możliwych do umieszczenia na różnego rodzaju materiałach, m.in. na różnego rodzaju opakowaniach czy dokumentach. Pozwalają potwierdzić autentyczność produktu i stanowią odpowiedź na problem fałszerstw, m.in. w branżach kosmetycznej, farmaceutycznej, czy kolekcjonerskiej.

Kategoria: Mikrobiznes

Joanna Gacek-Sroka – CEO firmy Studio PROPS. Na początku swojej biznesowej przygody nie miała nic oprócz marzeń i 400 zł w kieszeni. Zaczęła od produkcji i sprzedaży modnych wówczas worko-plecaków, szybko poszerzyła ofertę o torebki, nerki i plecaki. Stworzyła markę zaangażowaną społecznie oraz charytatywnie i osobiście działa na rzecz kobiecej społeczności lokalnej.

Katarzyna Nejman – właścicielka Siostry Plotą. Wraz ze swoją siostrą postanowiła uratować lokalny sklep z produktami z wikliny, który ich dziadek prowadził przez 30 lat, i rozkochać ludzi w rękodziele, które powoli w Polsce wymiera. W trudnych czasach pandemii rozwinęły rodzinny biznes w duchu zero waste, kultywując polskie tradycje rzemieślnicze i zdobywając nowych klientów.

Matylda Szyrle – CEO firmy Listny Cud, budującej miejskie farmy wertykalne. W zamkniętych pomieszczeniach i kontrolowanych warunkach ekologicznie uprawia mikroliście i zioła, które można kupić online oraz w sklepach i wybranych hipermarketach. Nie używa pestycydów, zużywa znacznie mniej wody niż tradycyjne uprawy i ogranicza ślad węglowy, korzystając z biodegradowalnych opakowań.

Kategoria: Liderka w Nowych Technologiach

Elżbieta Czaczyk – Kierownik Działu Elektrochemii w SensDx S.A. Na współtworzonej przez nią technologii oparta jest platforma diagnostyczna umożliwiająca wykrywanie wielu patogenów wywołujących choroby wśród ludzi i zwierząt. Aplikacja jest prosta w użyciu i ma wysoką czułość, pozwalając np. wykryć wirusa grypy na bardzo wczesnym etapie infekcji.

Brygida Dzidek – CEO firmy Haptology, naukowczyni i pomysłodawczyni Pierścienia Hapling symulującego wrażenie dotykowe, co pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie i bogatsze doświadczenie w korzystaniu z rozwiązań VR i AR.

Urszula Sankowska – COO w MIM Solutions, firmie rozwijającej technologie sztucznej inteligencji w branży FEMTECH, czyli technologii dedykowanych kobietom, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem. Ich rozwiązania będą w stanie pomóc parom mającym problemy z zajęciem w ciążę metodą in vitro, a także wesprą lekarzy w badaniu ultrasonograficznym rezerwy jajnikowej kobiety.

Kategoria: Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Magdalena Biernat – Dyrektorka Centrum Cyfrowego, które troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Od 2019 r. prowadzi Spółdzielnię Otwartej Edukacji, gdzie przeszkoliła według własnej metody kilka tysięcy nauczycielek oraz bibliotekarek, a także wspiera warsztaty lokalne z kompetencji cyfrowych. Centrum Cyfrowe kierowało także projektem stworzenia chatbota „Edzia”, który dostarczał wsparcia nauczycielom i nauczycielkom w pierwszych miesiącach edukacji zdalnej.

Anna Heimberger – Prezeska Fundacji Kobiety E-biznesu, która wspiera kobiety w edukacji z narzędzi cyfrowych oraz prowadzenia działalności online. Pomaga również seniorom i niepełnosprawnym w poznaniu korzyści z korzystania z Internetu. Jest współautorką największego w Polsce darmowego edukacyjnego programu społecznego TOP Women w e-biznesie, który dostarcza wiedzę merytoryczną na temat e-commerce i budowania marki w mediach społecznościowych.

Beata Jarosz i Joanna Pruszyńska – współzałożycielki Future Collars, szkoły programowania i kompetencji cyfrowych, która pomaga w wejściu do branży IT. Aktywnie działają na rzecz edukacji i szkolenia kobiet, zwłaszcza tych, które są zagrożone wykluczeniem z rynku pracy ze względu na automatyzację zawodów i kryzys spowodowany pandemią. Future Collars od jest organizatorem konferencji „Dzień Kariery Kobiety w IT”, której celem jest zwiększenie obecności kobiet w tej branży.

Wynalazek druku stworzył warunki do upowszechnienia możliwości edukacyjnych dla wszystkich ludzi. Tak samo dzisiaj nowe technologie powinny stwarzać wszystkim bez wyjątku możliwości rozwoju w cyfrowych czasach. Jako partner kategorii „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” w konkursie Bizneswoman Roku możemy aktywnie przybliżać świat tych innowacji, tak by każdy mógł czerpać pełnię korzyści z osiągnieć i odkryć naszych czasów – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska, partnera kategorii „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”.

Kategoria: Ograniczenie Śladu Węglowego

Anna Gorączka - Green Officer w firmie Żabka Polska, która ma jasno określone cele redukcji śladu węglowego i konsekwentnie je realizuje. Poszerza ofertę niskoemisyjnych produktów, modernizuje sklepy pod kątem redukcji zużycia zasobów naturalnych i energii elektrycznej, testuje innowacyjne ekologiczne technologie, a także zachęca swoich franczyzobiorców i klientów do dokonywania przyjaznych planecie wyborów. Ponadto prowadzi szereg działań wewnętrznych skierowanych do pracowników, mających na celu budowanie proekologicznych nawyków.

Anna Kurnatowska – Country Manager w Too Good To Go, firmie walczącej z marnowaniem jedzenia za pomocą aplikacji, pozwalającej użytkownikom kupić nadwyżki jedzenia z restauracji i kawiarni, które normalnie na koniec dnia trafiłyby na śmietnik. Dodatkowo firma inwestuje w odnawialne źródła energii, sadzi lasy, wykorzystuje materiały z drugiego obiegu i ogranicza zużycie opakowań jednorazowych do minimum.

Magdalena Bezulska - Prezeska Zarządu spółki akcyjnej Veolia Term, zajmującej się produkcją i dystrybucją ciepła w różnych miastach Polski. Ich strategia przewiduje budowę efektywnych systemów energetycznych do 2027 roku oraz całkowite odejście od spalania węgla do 2030 r. Oprócz wykorzystania gazu planują także rozwiązania biomasowe, budowę zakładów odzysku energii i wykorzystanie małej kogeneracji czy zastosowanie pomp ciepła.

Kategoria: Organizacja Przyjazna Rodzicom

Wśród nominowanych w tej kategorii znalazły się Blue Media S.A., dostawca innowacyjnych usług płatniczych, grupa spółek Danone, producent żywności, m.in. dla niemowląt i dzieci oraz produktów mlecznych, a także Prologis Poland Management Sp. z o.o., deweloper magazynów i budynków logistycznych na całym świecie. W tej kategorii jury ocenia pracodawców pod kątem dobrych praktyk wewnątrz organizacji oraz rozwiązań wprowadzanych z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach i pracownikach posiadających rodziny. Wśród nich znalazły się m.in. indywidualne systemy pracy dla młodych mam, dodatkowe urlopy dla ojców z tytułu narodzin dziecka, dodatkowe wsparcie finansowe dla świeżo upieczonych rodziców, dofinansowanie kosztów żłobka i przedszkola, dodatkowa pomoc finansowa dla partnerów pracowników, którzy stracili pracę w pandemii, czy specjalistyczne wsparcie doradców zapewnionych przez pracodawcę – od pomocy psychologicznej po pomoc w znalezieniu opieki nad dzieckiem.

Kategoria: Organizacja Dostępna Osobom ze Szczególnymi Potrzebami

Izabela Jachim-Kubiak – Prezeska Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, wspierającej dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, prowadzącej specjalne placówki edukacyjno-terapeutyczne i lecznicze. Jako pierwsi w Polsce zainicjowali wieloprofilowy program opieki nad wcześniakami oraz noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju.

Justyna Mańkowska – Wiceprezeska Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, która otwiera dostęp do kultury, sportu i kinematografii osobom niewidomym i niesłyszącym. Tworzy audiodeskrypcje i napisy, opracowuje tłumaczenia na język migowy, wspiera dostosowanie wystaw muzealnych, a także prowadzi szkolenia i działania edukacyjne w całej Polsce.

Małgorzata Szumowska - Dyrektor Generalna Niewidzialnej Wystawy w Warszawie. Odwiedzający wystawę w całkowitej ciemności mogą spróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłów słuchu, dotyku i węchu. Przewodnikami są osoby niewidome i niedowidzące.

Rozumiemy, że różnorodność, równość i włączanie to słowa niosące ze sobą olbrzymią odpowiedzialność. Wiemy, jak ważne są zarówno działania dotyczące usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak i te budujące świadomość społeczeństwa w zakresie niepełnosprawności i jej skutków. Zależy nam na tworzeniu środowiska, w którym każdy czuje się bezpieczny i wspierany we własnym rozwoju. Założenia Fundacji "Sukces Pisany Szminką" i konkursu Bizneswoman Roku są spójne z naszą wizją świata biznesu i dlatego z przyjemnością zostaliśmy Partnerem kategorii „Organizacja dostępna osobom ze szczególnymi potrzebami - mówi Anna Majdak, Employee Led Network Leadem w Sieci Enable w NatWest Polska, partnera kategorii „Organizacja dostępna osobom ze szczególnymi potrzebami.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partner edukacyjny: Microsoft

Partnerzy kategorii: BNP Paribas, DPD Polska, IGT Poland, Google Cloud, HUAWEI, SKANSKA, Orange, NatWest Group

Partner merytoryczny: Accenture

Partnerzy konkursu: CCC, IKEA, Mokosh, Vital Voices, embaUW, Humanites, Perspektywy Women in Tech, Business Link

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: TVN Grupa Discovery, Polska Press Grupa, Rzeczpospolita, Forbes Women, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Praca, Twój Styl, MamStartUp, Imperium Kobiet, Law Business Quality, ONA Strona Kobiet, ISB news.tv, Think Tank